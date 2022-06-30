Республиканское «золото» представителей Лунинецкого района

Участвуя ежегодно в круглогодичной спартакиаде, учащиеся сельскохозяйственного колледжа неоднократно становились победителями областных и республиканских этапов. Не стало исключением и легкоатлетическое многоборье.

Сначала команда во главе с тренером Михаилом Гореглядом заняла первое место среди учреждений профтехобразования Брестчины. Двое учащихся нашего колледжа Валерий Косач и Владислав Юрченко вошли в сборную области. На республиканских соревнованиях в Витебске брестчане стали бронзовыми призерами. В личном зачете Валерий Косач стал победителем, набрав наибольшее количество очков по итогам выступлений в беге на 100 и 1500 метров, прыжках в длину с разбега и метании мяча.