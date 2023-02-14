«Революционера» из Лунинца осудили на 9 лет лишения свободы. Подробности

6 февраля 2023 года в Брестском областном суде состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Республики Беларусь Сумара Александра Васильевича,1982 г.р., администратора регионального экстремистского телеграм-чата «Жыве Лунинец».

Он длительное время проживал в Российской Федерации в г.Москва. 27 июля 2022 года по возвращению на «малую родину» был задержан сотрудниками Лунинецкого РОВД, с тех пор заключён под стражу.

В период с августа 2020 года по 26 июля 2022 года Александр Сумар администрировал указанный телеграм-ресурс, который 10 августа 2021 года судом Ленинского района г. Бреста был признан экстремистским материалом, 24 ноября 2022 года — признан экстремистским формированием.

В телеграм-чате «Жыве Лунинец» «революционер» выбрал себе псевдоним «Аляксандр Колаўрат», под этим именем он творил «свою историю», которая в итоге вылилась в «букет» из пяти статьей уголовного кодекса Республики Беларусь.

Александр Сумар призывал общественность к совершению ряда действий противоправного характера, раскачивал обстановку в регионе и стране, пытаясь втянуть в свою «деятельность» как можно больше политически не ангажированных граждан, что предусматривает уголовную ответственность.

Действиям гражданина дана правовая оценка, которая установила его причастность к руководству экстремистским формированием, подготовке людей для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, оскорбление представителя власти, Президента Республики Беларусь, призывах к совершению акта терроризма. Фигуранту предъявлено обвинение по следующим статьям УК: ч.1 ст. 342, ч.1 и ч.3 ст. 361, ст. 367, ст. 369.

По совокупности предъявленных обвинений суд вынес обвинительный приговор, назначив Александру Сумару наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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