Резких повышений тарифов на ЖКХ в Беларуси в этом и следующем году не будет

Резких повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в этом и следующем году не будет. Об этом заявил министр ЖКХ Андрей Хмель в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

«При сравнении Европейского союза с нами нужно понимать, что благодаря грамотной политике, которую проводит глава государства, мы сегодня имеем достаточно доступные цены на энергоресурсы. Это определяет, в том числе, стоимость тарифов, — сказал Андрей Хмель. — Никаких резких повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги у нас ни в этом году, ни в следующем не будет. Как работали все предыдущие годы, так и будем работать планово в этом направлении».

«Мы сегодня понимаем, что 35% обращений граждан касаются содержания жилищного фонда. Уже в 2021 году практически 3% капитального ремонта всего жилищного фонда по стране выполнили. И будем продолжать. Нужно понимать, что не только капитальный ремонт определяет состояние дома, это и техническое обслуживание, текущий ремонт», — сказал он.

Министр отметил, что текущий ремонт жилых домов, например, течь кровли, стыков стеновых панелей, выполняется только за счет бюджетных средств. «Графики составляются, и на сегодняшний момент понятно, что многие люди, не видя свой дом в перспективном графике на 5 лет, переживают, но очередь придет», — подчеркнул он.