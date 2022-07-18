«Резких скачков быть не может». МАРТ опроверг слухи о планируемом повышении цен на сахар

МАРТ опроверг слухи о резком повышении цен на сахар. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас в летний период всегда возникает дополнительный спрос на сахар, так как это сезон заготовок. Поэтому мы с концерном «Белгоспищепром» ежегодно формируем график поставки сахара на внутренний рынок. Он учитывает сезонный спрос. На текущий момент этот график выполняется, причем с определенным запасом. Сахара в стране достаточно для удовлетворения потребностей», — сказал Иван Вежновец.

По его словам, ситуация в целом стабильная, вместе с тем в отдельных регионах возник дополнительный спрос. «По нашим оценкам, это в первую очередь обусловлено непонятными слухами по поводу повышения цен. Хочу отметить, что торговая надбавка на сахар регулируется, она установлена в размере 15%. Кроме того, производители не повышают цены. Мы считаем, что на текущий момент цены на сахар являются рыночными, позволяют обеспечить рентабельную работу как предприятиям, так и организациям торговли. Потому для нас в принципе удивительны слухи о том, что якобы планируется резкое повышение цен на сахар. Такие предложения у нас даже не обсуждаются», — заявил первый замминистра.

Он обратил внимание на то, что цена на сахар может варьироваться только в ограниченных пределах — до 15% торговой надбавки. «Но никаких резких скачков быть не может. Рекомендую руководствоваться официальной информацией, а не слухами», — подчеркнул Иван Вежновец.

Сегодня в МАРТ проходит совещание с участием концерна «Белгоспищепром», крупных торговых сетей, организаций системы Белкоопсоюза, управлений торговли облисполкомов. «Мы обозначим необходимость насыщения полок, выстраивания логистики с учетом того, что спрос неравномерный в разных регионах. Обсудим переброску сахара из одних магазинов в другие, чтобы обеспечить полностью потребности населения в этом продукте», — отметил первый замминистра