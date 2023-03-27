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Результаты игр чемпионата Лунинецкого района по волейболу

27.03.2023
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Результаты игр 25-26.03.2023 г. чемпионата Лунинецкого района по волейболу среди мужских команд

Результаты игр 25.03.2023 года в г. Микашевичи (ДК «Гранит»)

«Фемида» — РУПП «Гранит» — 1:3

«Мастер Плюс» — «Лунинецкое ЖКХ» — 2:3

РУПП «Гранит» — «Лунинецкая ЦРБ» — 3:1

«Лунинецкое ЖКХ» — «Кожан- Городок» — 3:0

Результаты игр 26.03.2023 года в г. Лунинец (спортивный зал ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома»)

«Фемида» -«Мастер Плюс» — 3:0

РУПП «Гранит» — «Лунинецкое ЖКХ»- 3:0

«Фемида» — «Лунинецкая ЦРБ» — 3:0

РУПП «Гранит» — «Кожан- Городок» — 3:0

«Лунинецкая ЦРБ»-«Кожан- Городок»- 3:1

Информация РФСК «Здоровье»

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