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Результаты игр чемпионата Лунинецкого района по волейболу
Результаты игр 25-26.03.2023 г. чемпионата Лунинецкого района по волейболу среди мужских команд
Результаты игр 25.03.2023 года в г. Микашевичи (ДК «Гранит»)
«Фемида» — РУПП «Гранит» — 1:3
«Мастер Плюс» — «Лунинецкое ЖКХ» — 2:3
РУПП «Гранит» — «Лунинецкая ЦРБ» — 3:1
«Лунинецкое ЖКХ» — «Кожан- Городок» — 3:0
Результаты игр 26.03.2023 года в г. Лунинец (спортивный зал ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома»)
«Фемида» -«Мастер Плюс» — 3:0
РУПП «Гранит» — «Лунинецкое ЖКХ»- 3:0
«Фемида» — «Лунинецкая ЦРБ» — 3:0
РУПП «Гранит» — «Кожан- Городок» — 3:0
«Лунинецкая ЦРБ»-«Кожан- Городок»- 3:1
Информация РФСК «Здоровье»
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