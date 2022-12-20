Результаты радиационного контроля «даров леса» в 2022 году в Лунинецком районе

Ежегодно на территории района начиная с июня по октябрь, проводится совместная работа ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» и Лунинецким районным ЦГЭ по организации и проведению радиационного контроля «даров леса».

По результатам проведенной работы за истекший период 2022 года исследовано 167 проб лесных ягод и грибов. Из них в 51 пробах (30,5%) выявлено несоответствие Гигиенического норматива 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)» утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.04.1999г. №16, по содержанию радионуклидов цезия-137.

По видам «даров леса» в текущем году исследовано 126 проб лесных ягод, несоответствие выявлено в 32 (25,3%) пробах. Из 41 пробы грибов превышение содержания цезия выявлено в 23 (56%) образцах.

Неблагоприятная обстановка по количеству проб с высоким уровнем содержания радионуклидов цезия-137 в Лунинецком районе регистрируется на территории Красновольского и Дятловичского лесничеств.

Наиболее оптимальный способ обезопасить себя и своих близких – это обязательное исследование собранных дикорастущих ягод и грибов на содержание радионуклидов. Кроме того, данный вид исследования продукции можно провести бесплатно в Лунинецком районом ЦГЭ расположенном по адресу г. Луниец ул. Красная 163, телефон для справок 4-59-24, 2-64-01. Объем пробы продукции, предоставляемой населением для исследования, должен составлять не менее 0,5 литра. Данный вид исследования не является разрушающим для образца

Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии