Результаты районного кросса в личном и командном зачёте (Лунинецкий район)

14 апреля в лесном массиве возле гимназии г.Лунинца состоялось первенство района по легкоатлетическому кроссу среди учащихся в 3-х возрастных группах в рамках XXXIII районной спартакиады. В соревнованиях приняли участие 149 юношей и девушек из 25 средних и 3 базовых школ.

В младшей группе (2010/2011 гг. р., дистанция — 500 метров) призёрами стали:

Юноши — 1.Кудряшов Илья; 2.Мороза Вадим; 3.Юрцевич Виталий.

Девушки — 1. Конопацкая Дарья; 2. Кульпекша Анастасия; 3. Николаевич Валерия.

В средней группе (2008/2009 гг. р., 1000 метров) на пьедестал поднялись:

Юноши — 1. Клепусевич Егор; 2.Рабущиц Сергей; 3.Дубойский Павел.

Девушки — 1. Золотарева Карина; 2. Карпец Екатерина; 3. Левкович Дарья; 4. Третье место в зачёт пошло Носкович Яне из Дятлович.

В старшей группе (2006/2007 гг. р., 2000 метров) награды завоевали:

Юноши — 1. Шпак Илья; 2. Гришкевич Анатолий; 3. Руднев Юлиан.

Девушки — 1. Коцуба Анастасия; 2. Блинова Анжелика; 3.Лесько Елена.

Командный зачёт по кроссу:

1. Средняя школа N1 г.Микашевичи (тр. Клевжиц Николай Владимирович) — 174 очка;

2. Дятловичская средняя школа (тр. Конопацкий Виктор Фёдорович и Ходненко Елена Анатольевна) — 173;

3. Лахвенская средняя школа (тр. Кузьмич Павел Иванович) — 156.

4. Любачинская средняя школа — 118;

5. Средняя школа N2 г.Лунинца — 116;

6. Полесская средняя школа — 110;

7. Средняя школа N4 г.Лунинца — 100;

8. Кожан-Городокская средняя школа — 92;

9. Синкевичская средняя школа — 86,5;

10. Средняя школа N1 г.Лунинца — 76;

11. Лунинская средняя школа — 69

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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