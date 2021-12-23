Результаты соц.опроса в Беларуси: уровень доверия (видео)

Вопросы масштабного социального исследования охватили практически все сферы жизни граждан и государства. Помимо ответов на основные вопросы у респондентов была возможность анонимно обозначить личные переживания и пожелания.

Поддержка Александра Лукашенко превысила данные прошлого опроса и составила 72%, уровень доверия местным органам власти — почти 57%. А вот рейтинг доверия к оппозиции в стране лишь 8%. Подробнее о результатах опроса — в видео.