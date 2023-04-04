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РИКЗ: регистрация на централизованный экзамен идет активно

04.04.2023
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Регистрация на централизованный экзамен идет активно. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«В Беларуси идет регистрация на централизованный экзамен, продлится она по 20 апреля. Процедурой занимаются школы и пункты проведения испытания, за которыми эти школы закреплены. Регистрация идет достаточно успешно, активно. Я уверен, что все пройдет надежно и во время», — рассказал Юрий Миксюк.

По его словам, учащиеся уже месяц занимаются выбором предметов централизованного экзамена. «Ребята должны были до 1 марта в своих школах определиться с предметами ЦЭ. Фактически у них есть еще возможность уточниться, если у кого-то остались сомнения по предметам. Здесь речь не идет о том, чтобы полностью пересматривать все предметы. Времени для определения было достаточно, но бывают исключительные случаи, когда кто-то более внимательно изучил свою будущую специальность и возникла острая необходимость поменять предмет. Сделать это можно путем обращения в школу», — проинформировал директор РИКЗ.

belta.by

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