Ритуальная служба «Вечность» поможет в час скорби и печали (Лунинецкий район)

Уход в иной мир родного, близкого и любимого человека – невыносимая боль, сильнейшее психологическое потрясение, справиться с которым, кажется, невозможно. В первые минуты скорби и печали зачастую люди не знают, что делать, куда обратиться, чтобы организовать достойные проводы усопшего. В этом случае на помощь приходят профессионалы.

Городская ритуальная служба «Вечность», салон которой находится на улице Октябрьской 20а, что в Лунинце (здание размещается возле проходной хлебозавода), оказанием похоронных услуг занимается около 10 лет.

– В Лунинце мы одни из первых начали предоставлять полный спектр ритуальных услуг, – рассказывает директор службы Людмила Киндрук. – Мы работаем круглосуточно, без выходных – 24 часа в сутки семь дней в неделю. По звонку или обращению все организационные вопросы от сбора документов, омовения, одевания усопшего, транспортировки, копки могилы, приглашения священнослужителя, ритуальная служба берет на себя, чтобы родные и близкие смогли достойно проститься с близким человеком. В ритуальной бригаде работают чуткие профессионалы, которые прекрасно понимают в какой сфере деятельности трудятся, поэтому с деликатностью относятся к каждому пожеланию заказчика.

В салоне представлен широчайший спектр ритуальных принадлежностей: от полотенец, покрывал, корзин и венков до крестов и различной модификации гробов. Здесь всегда имеются в ассортименте гробы с двустворчатой крышкой из цельного дерева. Но самое главное, что выгодно отличает салон от других ритуальных магазинов – это приемлемые и демократичные цены.

– Самый дешевый гроб у нас стоит 180 рублей, – вступает в разговор продавец-консультант Олег Шепелевич, который в похоронном бизнесе работает более 16 лет, – самый дорогой с двумя крышками – 920. А еще мы выгодно отличаемся тем, что располагаем собственной производственной базой по изготовлению всей цветочной атрибутики. Венки и корзины у нас значительно дешевле и качественнее. Кстати, их на заказ производим для Пинского КБО. Также в нашем салоне представлен широкий выбор как женской, так и мужской одежды. Нашим заказчикам не нужно бегать и терять драгоценное время в поисках ритуальных принадлежностей, у нас вы найдете все, что необходимо для захоронения усопшего.

Более того, доставку гроба по городу агентство «Вечность» предоставляет бесплатно. Что касается района, то, как отметила Людмила Киндрук, заказчику необходимо только возместить расходы на топливо. У сотрудников четкая позиция – на чужом горе нельзя наживаться. Поэтому в трудную минуту вы можете полностью им довериться. В случае необходимости ритуальная служба предоставляет рассрочку.

– Мы предлагаем тот вариант прощания с усопшим, который будет уместен и доступен для заказчика, – говорит Людмила. – Наша компания имеет большой опыт в организации похорон.

Стоит отметить, что здесь работает команда настоящих профессионалов, отзывчивых и тактичных, для которых чужого горя не бывает. В минуту скорби и печали они всегда поддержат.

Городская служба ритуальных услуг «Вечность» работает круглосуточно.

Адрес: г. Лунинец, ул. Октябрьская, 20а (возле проходной хлебозавода).

Телефоны: 8-044-475-61-53, 8-033-366-63-56.

Звоните в любое время дня и ночи.

ИП Киндрук Л.В. УНП 290199848.