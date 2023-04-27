Родительское собрание в Микашевичах и предложения от «Гранита» (Лунинецкий район)

Родительское собрание прошло в Микашевичской гимназии​ им. В.И. Недведского.

Среди традиционных вопросов повестки дня таких мероприятий отдельной строкой выделялась тема профориентации. В частности – привлечения внимания родителей и учащихся к специальностям, востребованным на РУПП «Гранит». И таких, по словам депутата Брестского областного Совета депутатов, генерального директора промышленного предприятия Эдуарда Гаврилковича, немало.

Руководитель разъяснил, что производство по добыче и переработке плотных горных пород заинтересовано в направлении и подготовке выпускников учреждений образования в такие технические учебные заведения, как БНТУ и Солигорский горно-химический колледж. А чтобы у молодежи был прекрасный стимул возвращаться на малую родину и работать здесь, предприятие предусмотрело хорошие бонусы.

Наталья Лялюк

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