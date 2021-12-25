Общество

Роль польского солдата Эмиля Чечко. Следующая жертва Запада?/ Политолог МИХЕЕВ о России, США и войне (видео)

00:00 Смотрите в новом выпуске программы «ОбъективНо» на ОНТ (от 22.12.2021):

00:47 Кто у них следующая жертва? Откровения польского солдата Эмиля Чечко потрясли мир. Кого Запад сделает следующей ритуальной жертвой? Гости: – председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин; – руководитель аналитического центра ЕcooМ Сергей Мусиенко; – директор Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский; – генеральный директор агентства «Минск-новости» Андрей Кривошеев.

41:12 Будет так, как мы решим. Как именно будут выстраивать отношения Россия и Запад? Почему так упорно нагнетаются слухи о близкой войне? И почему предложения, которые Россия делает США и НАТО, вполне адекватны? Отвечает Сергей Михеев.

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