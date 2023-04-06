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Роман Копоть из Лунинца принял участие в проекте «Я знаю» (видео)

06.04.2023
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1 апреля 2023 года учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца» Роман Копоть принял участие в республиканском телевизионном проекте «Я знаю».

Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Республики Беларусь нацелен на выявление и поддержку способных учащихся и пропаганду научных знаний.

Роман достойно выступил с хорошим результатом в трёх турах.

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