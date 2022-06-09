Россия выделит $1,5 млрд на участие Беларуси в программах импортозамещения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом, передает корреспондент БЕЛТА.

«С Президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — подчеркнул Александр Лукашенко.

О перспективах кооперационного сотрудничества Беларуси и России в конце мая высказался и Владимир Путин. На пленарной сессии I Евразийского экономического форума российский лидер заявил, что у стран есть возможность работать по целому ряду направлений и они обязательно будут это делать.

«Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с Президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на те проекты внутри Беларуси, продукты которых — этих предприятий, этих отраслей производства — будут востребованы в самой России. Это очень интересное и перспективное направление», — отметил Президент России.