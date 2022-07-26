«Россияне в Лунинце, борьба с коррупцией, живая вода района и история пустующих домов» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 27 июля

Основные темы номера «Лунінецкіх навін» за 27 июля:

— На прошлой неделе в Лунинец приезжал руководитель Представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь. Интерес россиян к нашему региону неслучаен и очень прогматичен.

— Что больше всего волнует заводчан? Руководитель Лунинецкого района Александр Савина встретился с трудовым коллективом ОАО «Полесьеэлектромаш».

— Уборачная кампанія на Лунінеччыне. У ПУСП «Рэдзігерава-Агра» падчас жніва самая вялікая нагрузка на камбайн у раёне.

— Памер пенсій і дзіцячых дапамог з 1 жніўня, а таксама магчымасць узаконіць пабудовы

— Неприкасаемых нет! В горисполкоме Микашевич шёл разговор о борьбе с коррупцией. С начала года уже есть уголовные дела

— “Пад абярэгам малітвы” У Лунінцы прайшла ўрачыстасць, прысвечаная Дню пажарнай службы

— “Брыгада” Лепшая на Брэстчыне – у Лунінецкім раёне

— Краеведческие открытия совершали в Лунинецком районе участники ХХХІ литературного дня памяти российского поэта Александра Блока и белорусского исследователя полесского периода его жизни, писателя-земляка Николая Калинковича.

— “Жывая вада” Лунінеччына – край чароўных паданняў, легенд і крыніц. Аб адной з іх даведаецеся…

— У Лунінецкім раёне з пачатку года кібермахлярамі прычынены агульны матэрыяльны ўрон на суму больш як 18 тысяч рублёў.

— Пустуюшие дома и их история в Редигеровском сельском совете