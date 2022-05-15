РОСТ ЦЕН. МАРТ прокомментировал апрельскую инфляцию

Министерство антимонопольного регулирования и торговли прокомментировало ценовую ситуацию на потребительском рынке в апреле, сообщает пресс-служба МАРТ.

«В апреле отмечается значимое снижение интенсивности инфляционных процессов: годовой прирост потребительских цен замедлился до 0,8 процентного пункта и составил 16,8% (в марте годовая инфляция ускорилась на 5,9 процентного пункта). Прирост потребительских цен к марту замедлился на 4,5 процентного пункта и составил 1,6% (6,1% месяцем ранее), к декабрю — 11,1%», — рассказали в пресс-службе.

Увеличение годовой инфляции во многом обусловлено необходимостью повышения регулируемых цен (тарифов) на отдельные позиции для сохранения их предложения на внутреннем рынке страны (сахар), а также для поддержания финансового состояния отечественных организаций (автомобильное топливо, тарифы на внутриреспубликанские пассажирские перевозки и другое).

Вместе с тем на потребительские цены по-прежнему сохраняется влияние курсового фактора, повышенного уровня мировых цен, нарушения логистических цепочек, а также снижения предложения товаров (сырья), импортируемого из Украины.

На фоне роста затрат вклад в годовую инфляцию цен на мясо и мясопродукты сохраняется высоким (1,6 процентного пункта), молока и молочных продуктов (0,6), тарифов на бытовые услуги (0,5).

В годовом выражении отмечается замедление прироста потребительских цен на товары сегмента плодовоовощной продукции на 3,5 процентного пункта до 45,1% (в марте — ускорился на 23,9 процентного пункта), а также на отдельные непродовольственные импортируемые товары: телевизоры, синтетические моющие средства, обувь, обои.

За апрель во многом за счет некоторой нормализации ситуации на валютном рынке (укрепления белорусского рубля к доллару США и евро) снизились тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом международного сообщения (на 3,1%), пассажирские перевозки воздушным транспортом (на 17,9%), туристические услуги (на 15,8%). Обувь подешевела на 0,5%, синтетические моющие средства — на 7,6%, телевизоры — на 4,6%, плоды цитрусовые и бананы — на 6,6%.

В связи с появлением нового урожая овощи за месяц сезонно подорожали на 13,2% (капуста белокочанная — почти в 2 раза, огурцы — на 9,9%, морковь — на 4,2%, лук — на 3,9%), цены на яблоки увеличились на 33,8%. Мясо и мясопродукты в апреле увеличились в цене на 1,7%, сахар — на 41,6%, кондитерские изделия — на 5,6%, молоко и молочные продукты — на 1,3%.

Прирост постоянно регулируемых цен и тарифов в апреле сохранился на уровне ниже общей и базовой инфляции: 10,6% против 16,8% и 17,2% соответственно.

Цены на автомобильное топливо за месяц повышены на 3,4%, алкогольные напитки — на 2,9%, табачные изделия — на 8,4%, пассажирские перевозки городским транспортом подорожали на 14%, железнодорожные перевозки регионального сообщения экономкласса — на 20,8%, межрегионального сообщения — на 19,6%, перевозки автомобильным транспортом пригородного сообщения — на 10,4%