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Рост уровней воды на реках Беларуси продолжится. На притоках Припяти — к опасным высоким отметкам

03.01.2023
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Таяние ледяного покрова на реках Беларуси продолжится, рост уровней воды сохранится, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В результате оттепельной погоды продолжалось таяние снежного и ледяного покровов, вскрылись и частично очистились от ледяных образований большинство рек страны. В уровенном режиме рек наблюдался рост, местами резкий, обусловленный заторами и зажорами льда», — рассказали в Белгидромете.

Рост уровней воды сохраняется, суточная интенсивность его достигает 155 см. На большинстве рек страны вода находится на пойме. Ледяной покров с полыньями и закраинами наблюдается на отдельных участках Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и некоторых их притоках.

На отдельных участках рек уровни воды превысят отметки выхода на пойму, а на притоках Припяти реках Случь у агрогородка Ленин и Уборть у деревни Краснобережье уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам.

На озерах и водохранилищах Беларуси сохраняется ледяной покров, лед потемнел, отмечается вода на льду, в связи с чем прочность его уменьшилась. Выходить на лед сейчас крайне опасно

belta.by

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