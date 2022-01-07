Рождение детей, необычные имена, количество свадеб… — статистика по Лунинецкому району

В 2021 году на территории Лунинецкого района отделом загса и горсельисполкомами совершено 2339 записей актов гражданского состояния.

На свет появились 263 мальчика и 253 девочки. Двойни родились в восьми семьях.

Первыми детьми в семье зарегистрировано 133 ребенка, вторыми – 179. Третий ребенок родился в 145 семьях, четвертый – в 34, пятый – в 16, шестой – в 4, седьмой, восьмой и десятый – в 1 семье.

Зарегистрировано 64 рождения у матерей, не состоящих в браке.

Средний возраст матерей составляет 28 лет, отцов – 31 год.

Распространенные имена:

мальчики – Максим, Артём, Александр, Даниил, Михаил, Дмитрий, Иван;

девочки – София, Александра, Полина, Алиса, Анастасия, Анна.

Редкие имена:

мальчики – Осман, Ильдар, Клим, Платон, Ренат, Дариан;

девочки – Есфирь, Майя, Оливия, Мия, Лина.

В брак впервые вступили 243 человека, в повторный брак вступили 86 женихов и 115 невест. До 18 лет зарегистрировали брак – 5 невест, в 18 лет – 1 жених и 11 невест, старше 60 лет – 5 женихов и 2 невесты.

Средний возраст лиц, вступивших в брак: мужчин – 31 год, женщин – 28 лет.

По информации отдела записи актов гражданского состояния Лунинецкого райисполкома