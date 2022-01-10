Рождественские поздравления от лунинецких милиционеров

В рождественскую ночь каждый ребенок ждет новогоднего чуда. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого районного отдела внутренних дел совместно с представителями опеки и попечительства и Белорусского республиканского союза молодежи, в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», организовали рождественские поздравления самых маленьких ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Также милиционеры посетили своих юных друзей, проживающих в социально педагогическом центре агрогородка Вулька-1 Лунинецкого района, где сейчас проживают 6 малышей от 4 до 6 лет, которые по разным жизненным обстоятельствам были изъяты из семей и временно проживают в приюте. Малыши встретили гостей с улыбкой и красивыми стихотворениями, в свою очередь правоохранители подарили всем сладкие подарки и пообещали сделать все возможное, что бы поскорее дети могли вернуться в свои семьи к родным и близким.

Начальник ИДН Лунинецкого РОВД Вадим Корженевич