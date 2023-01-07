Рождественский концерт от «Васильков» (Лунинецкий район)

В Доме культуры железнодорожников г. Лунинца состоялся концерт для воспитанников социально-педагогического центра. Прошел он в рамках республиканской акции «Наши дети» , а организатором выступили учащиеся танцевального коллектива «Васильки» и их родители.

Для юных гостей ребята подготовили веселые танцевальные постановки.

— Участие принимали все группы, — рассказывает художественный руководитель Ольга Микитюк. — Дебютом стал номер, подготовленный самыми младшими участниками коллектива. Несмотря на первое выступление, ребята отлично справились. Хочется заметить, что на концерте все мальчики и девочки проявляли активность и дарили друг другу чудесное настроение.

А еще позаботились о приятных сюрпризах. Деток встречали сказочные персонажи, их угостили вкусняшками. А в конце программы незабываемые эмоции подарило тесла-шоу из Барановичей.

Все остались довольны и счастливы, глаза от радости горели! Дети ждали чудес, и мы их подарили на Рождество! Огромное спасибо родителям и фермерскому хозяйству «Зиновий» за оказанную помощь в организации праздника!