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Рождественский концерт от «Васильков» (Лунинецкий район)

07.01.2023
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В Доме культуры железнодорожников г. Лунинца состоялся концерт для воспитанников социально-педагогического центра. Прошел он в рамках республиканской акции «Наши дети» , а организатором выступили учащиеся танцевального коллектива «Васильки» и их родители.
Для юных гостей ребята подготовили веселые танцевальные постановки.

— Участие принимали все группы, — рассказывает художественный руководитель Ольга Микитюк. — Дебютом стал номер, подготовленный самыми младшими участниками коллектива. Несмотря на первое выступление, ребята отлично справились. Хочется заметить, что на концерте все мальчики и девочки проявляли активность и дарили друг другу чудесное настроение.  

А еще позаботились о приятных сюрпризах. Деток встречали сказочные персонажи, их угостили вкусняшками. А в конце программы незабываемые эмоции подарило тесла-шоу из Барановичей.
Все остались довольны и счастливы, глаза от радости горели! Дети ждали чудес, и мы их подарили на Рождество! Огромное спасибо родителям и фермерскому хозяйству «Зиновий» за оказанную помощь в организации праздника!

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LNC

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