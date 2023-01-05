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Рождественский турнир по волейболу прошел в Лунинце

05.01.2023
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На базе ГУО «Средняя школа N4 г. Лунинца» состоялся Рождественский турнир по волейболу среди лучших команд района в микстовом формате.

К сильнейшим командам из Редигерово, Кожан-Городка, Больших Чучевич была приглашена команда гимназии г. Лунинца.

Согласно жеребьёвки в 1-ом матче пересеклись сборные Редигеровской СШ и Большечучевичской СШ. В 1-ой партии чучевляне вели в счёте 22:14, но затем уступили 11 очков подряд. Во 2-ой партии редигеровцы не оставили шансов 25:13. Во 2-ой встрече фаворитами считались кожан-городокцы, но уступили гимназистам дважды по 17:25. В поединке за 3-е место перевес команды Большечучевичской СШ над командой Кожан-Городкской СШ — 2:0. Лучшим игроком турнира среди девушек признана Морза Юлия, среди парней — Ивашкевич Глеб, которым вручены сувениры от РФСК «Здоровье». Команда-победитель завоевала переходящий Кубок. Обладателей и призёров Рождественского Кубка подготовили учителя физической культуры и здоровья Рохацевич И.Н., Казун В.И. и Равкович А.Н.

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LNC

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