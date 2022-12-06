Общество

РОЖДЕСТВЕНСКУЮ СКАЗКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА ОРГАНИЗУЕТ ФОНД АЛЕКСЕЯ ТАЛАЯ

06.12.2022
32

Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая оказывает помощь мирным гражданам Донецкой и Луганской народных республик, пострадавшим от военных действий.

В рамках программы «Мы — одна семья!» с 15 ноября по 26 декабря Фонд запускает акцию «Рождественская сказка для детей Донбасса!».

В период зимних каникул планируется привезти 2-3 группы детей, оказавшихся практически на линии фронта, на оздоровление и реабилитацию в Беларусь, а детям, нуждающимся в высококвалифицированной медицинской помощи, – провести необходимое лечение. Всем, кто останется в прифронтовых районах на Новый год и Рождество Христово и до кого получится доехать, – привезти подарки.

Фонд принимает от граждан:

1) пожертвования на транспортные расходы, лечение и проживание в Беларуси в период зимних каникул;

2) продукты питания (мясные консервы, растительное масло, сахар, крупы, хлопья быстрого приготовления и супы-концентраты, сгущенное молоко, чай, кофе, шоколад и конфеты, печенье, детское питание – смеси БелЛакт, консервы детские ОМКК);

3) средства личной гигиены (зубные щетки, зубные пасты, мыло, влажные салфетки, детские присыпки, кремы для кожи, памперсы для детей и взрослых, гигиенические прокладки, стиральные порошки, шампуни);

4) технику (электрочайники и обогреватели);

5) подушки и одеяла, детские игрушки, комплекты постельного белья, канцелярские товары и школьные принадлежности (тетради, карандаши, фломастеры, ручки, альбомы для рисования, пластилин, пеналы, портфели);

6) детскую одежду (майки, колготы, носки, нижнее белье и джинсы, обувь, куртки, шапки, шарфы, перчатки и джемперы);

7) лекарственные средства (жаропонижающие, противовоспалительные, противоаллергенные, антибиотики, витамины, стерильные салфетки и бинты, жгуты Эсмарха, противогрибковые, сорбенты, корвалол, ушные и глазные капли, ферментные препараты и пробиотики, пакеты с физраствором и глюкозой, внутривенные системы и шприцы, ампулы с анальгином и дротаверином).

Одежда принимается только новая или немного б/у, но в идеальном и чистом состоянии. Срок годности продуктов питания и предметов личной гигиены должен быть более января 2023 года. Лекарственные средства важно передавать вместе с чеками и действующим сроком годности.

Гуманитарную помощь можно передать, позвонив по телефонам:

  • в Могилеве +37529 680-74-57 (Виталий)
  • в Орше +37533 679-24-64 (Никита)
  • в Гомеле +37544 500-06-14 (Юлия)
  • в Минске +37529 658-81-22 (Елена)
  • в Гродно +37533 658-20-53 (Дина)
  • в Минске +37529 343-22-06 (Юлия)

Все собранное будет передано в семьи детей прифронтовых районов.

Оказать поддержку можно также:

1. Перечислив деньги на расчетный счет фонда, а сотрудники закупят необходимое.

Реквизиты фонда:
Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая
УНП 194905962, ОКПО 502343935000
220119, г. Минск, ул. Калиновского, д.111, каб. 316
р/с BY84PJCB31350607280010000933 в ОАО «Приорбанк», г.Минск,
БИК PJСBBY2Х, УНП 100220190, ОКПО 05832739
Назначение платежа: благотворительное пожертвование ДетямДонбасса

2. Внеся благотворительное пожертвование через ЕРИП:
Пункт «Систем «Расчет» (ЕРИП) – Благотворительность, общественные объединения – Помощь детям, взрослым – Местный благотворительный фонд А.Талая – Благотворительный взнос (в поле Ф.И.О. впишите «ДетямДонбасса»).

3. Внеся благотворительное пожертвование через SMS на номер 553 (MTC, life) с текстом: 2222 ДетямДонбасса Cумма пожертвования.
Пример SMS-сообщения: 2222 ДетямДонбасса 10,0 (ДетямДонбасса – обязательно пишем слитно).

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of “ПРЫМАКІ” из Лунинецкого района. 20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ (видео)

“ПРЫМАКІ” из Лунинецкого района. 20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ (видео)

06.12.2022
Photo of В Брестской области совершено 76 угонов транспортных средств

В Брестской области совершено 76 угонов транспортных средств

06.12.2022
Photo of «Внутренний рынок и экспорт, новые руководители, сердце в ладонях и почему опаздывает автобус?» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря

«Внутренний рынок и экспорт, новые руководители, сердце в ладонях и почему опаздывает автобус?» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 7 декабря

06.12.2022
Photo of КОНКУРС НА ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ТРУДА ОБЪЯВЛЕН ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

КОНКУРС НА ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ТРУДА ОБЪЯВЛЕН ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

06.12.2022
Photo of Телефонная линия по вопросам вступительной кампании и выпускных экзаменов работает в Минобразования

Телефонная линия по вопросам вступительной кампании и выпускных экзаменов работает в Минобразования

06.12.2022
Photo of Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию» 10 декабря

Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию» 10 декабря

06.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть