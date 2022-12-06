РОЖДЕСТВЕНСКУЮ СКАЗКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА ОРГАНИЗУЕТ ФОНД АЛЕКСЕЯ ТАЛАЯ

Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая оказывает помощь мирным гражданам Донецкой и Луганской народных республик, пострадавшим от военных действий.

В рамках программы «Мы — одна семья!» с 15 ноября по 26 декабря Фонд запускает акцию «Рождественская сказка для детей Донбасса!».

В период зимних каникул планируется привезти 2-3 группы детей, оказавшихся практически на линии фронта, на оздоровление и реабилитацию в Беларусь, а детям, нуждающимся в высококвалифицированной медицинской помощи, – провести необходимое лечение. Всем, кто останется в прифронтовых районах на Новый год и Рождество Христово и до кого получится доехать, – привезти подарки.

Фонд принимает от граждан:

1) пожертвования на транспортные расходы, лечение и проживание в Беларуси в период зимних каникул;

2) продукты питания (мясные консервы, растительное масло, сахар, крупы, хлопья быстрого приготовления и супы-концентраты, сгущенное молоко, чай, кофе, шоколад и конфеты, печенье, детское питание – смеси БелЛакт, консервы детские ОМКК);

3) средства личной гигиены (зубные щетки, зубные пасты, мыло, влажные салфетки, детские присыпки, кремы для кожи, памперсы для детей и взрослых, гигиенические прокладки, стиральные порошки, шампуни);

4) технику (электрочайники и обогреватели);

5) подушки и одеяла, детские игрушки, комплекты постельного белья, канцелярские товары и школьные принадлежности (тетради, карандаши, фломастеры, ручки, альбомы для рисования, пластилин, пеналы, портфели);

6) детскую одежду (майки, колготы, носки, нижнее белье и джинсы, обувь, куртки, шапки, шарфы, перчатки и джемперы);

7) лекарственные средства (жаропонижающие, противовоспалительные, противоаллергенные, антибиотики, витамины, стерильные салфетки и бинты, жгуты Эсмарха, противогрибковые, сорбенты, корвалол, ушные и глазные капли, ферментные препараты и пробиотики, пакеты с физраствором и глюкозой, внутривенные системы и шприцы, ампулы с анальгином и дротаверином).

Одежда принимается только новая или немного б/у, но в идеальном и чистом состоянии. Срок годности продуктов питания и предметов личной гигиены должен быть более января 2023 года. Лекарственные средства важно передавать вместе с чеками и действующим сроком годности.

Гуманитарную помощь можно передать, позвонив по телефонам:

в Могилеве +37529 680-74-57 (Виталий)

в Орше +37533 679-24-64 (Никита)

в Гомеле +37544 500-06-14 (Юлия)

в Минске +37529 658-81-22 (Елена)

в Гродно +37533 658-20-53 (Дина)

в Минске +37529 343-22-06 (Юлия)

Все собранное будет передано в семьи детей прифронтовых районов.

Оказать поддержку можно также:

1. Перечислив деньги на расчетный счет фонда, а сотрудники закупят необходимое.

Реквизиты фонда:

Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая

УНП 194905962, ОКПО 502343935000

220119, г. Минск, ул. Калиновского, д.111, каб. 316

р/с BY84PJCB31350607280010000933 в ОАО «Приорбанк», г.Минск,

БИК PJСBBY2Х, УНП 100220190, ОКПО 05832739

Назначение платежа: благотворительное пожертвование ДетямДонбасса

2. Внеся благотворительное пожертвование через ЕРИП:

Пункт «Систем «Расчет» (ЕРИП) – Благотворительность, общественные объединения – Помощь детям, взрослым – Местный благотворительный фонд А.Талая – Благотворительный взнос (в поле Ф.И.О. впишите «ДетямДонбасса»).

3. Внеся благотворительное пожертвование через SMS на номер 553 (MTC, life) с текстом: 2222 ДетямДонбасса Cумма пожертвования.

Пример SMS-сообщения: 2222 ДетямДонбасса 10,0 (ДетямДонбасса – обязательно пишем слитно).