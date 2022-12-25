Общество

Рождество Христово по григорианскому календарю

25.12.2022
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Уважаемые священнослужители и верующие Римско-католической и других христианских церквей Лунинетчины!

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ всех с Рождеством Христовым!

Для христиан всего мира Рождество Христово – это праздник добра, мира и света. Повседневные земные заботы отступают на второй план, сердце наполняется верой и любовью. Эти светлые дни объединяют семьи, побуждают искренне и внимательно относиться ко всем, кто нуждается в нашем участии, помощи и заботе.

Пусть Вифлеемская звезда всегда освещает путь, который ведет к достойной и счастливой жизни. Сердечно желаем вам крепкого здоровья, достатка, добрых и верных друзей!

Пусть в ваших домах всегда царят благополучие, взаимопонимание, тепло и радость, озаренные светом рождественской свечи, любовью родных и близких!

Районный исполнительный комитет. 

Районный Совет депутатов.

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