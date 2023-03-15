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Руководитель Брестчины провел прием граждан в Пинске: дороги, теплоснабжение, трудоустройство…

15.03.2023
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Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко 15 марта провел в Пинске прием граждан

Первые два вопроса оказались связанными между собой. К губернатору обратились жители пригородной деревни Заполье. Так, один из мужчин попросил выполнить асфальтирование на улице Федотова. Дорога там гравийная, проходит много легкового и грузового транспорта. Летом сильно пылит. Протяженность участка, о котором идет речь, — чуть более 500 м.

«Это проблема многих пригородных населенных пунктов, не только Галево, Заполья, Пинковичей, Вишевичей, Чернеевичей. Если брать по общему количеству асфальтированных улиц — менее 10% их протяженность. Есть транзитные участки, где в том числе ходит общественный транспорт по отдельным населенным пунктам, которые не заасфальтированы», — отметил председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич. Он подчеркнул, что на пригородные населенные пункты приходится большая транспортная нагрузка.

«Давайте определимся с приоритетом этого года, запроектируем и посмотрим по назначению на следующий год», — сказал Юрий Шулейко.

Еще одна жительница Заполья обратилась с вопросом проведения центральной канализации на улице Луговой. Проблема для жильцов актуальная из-за высокого уровня грунтовых вод. Женщина отметила, что люди готовы принять участие в долевом финансировании. «Если все будет идти по порядку, то в 2024-2025 годах у вас будет канализация. Объект будет переходящим. В этом году нужно начинать финансовый процесс, создавать кооператив, подтверждать намерения документально — и будем проектировать, чтобы за два года сделать», — пояснил председатель облисполкома.

Прозвучала информация, что с учетом прокладки канализационных сетей в Заполье асфальтирование дороги выполнят после окончания этих работ.

Еще одно обращение было групповым. Со своей проблемой к губернатору пришли жильцы новостройки. Ее в конце прошлого года сдали в эксплуатацию, люди стали заселяться в многоэтажку и столкнулись с неприятной неожиданностью: температура в их квартирах в среднем 14-17 градусов. Специалисты решают проблему, но устранить неполадки в теплоснабжении пока не получается. Юрий Шулейко отметил, что в курсе проблемы и держит вопрос на контроле.

«Все занимаются этим вопросом. Никто вас не бросит. Все стандарты, которые должны быть обеспечены, в ближайшее время должны выйти на параметры. Дом будет на моем личном контроле до нормализации ситуации», — сказал председатель облисполкома. После окончания приема граждан он поехал на улицу Жолтовского и ознакомился с проблемой холодного дома на месте.

Еще трое пинчан обратились на прием к губернатору за содействием в трудоустройстве. Юрий Шулейко поручил индивидуально пообщаться с каждым из заявителей и предложить им варианты для занятости.

belta.by

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