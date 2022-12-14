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Руководитель Брестской области проведёт «прямую телефонную линию»

14.12.2022
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17 декабря 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского облисполкома Юрием Витольдовичем Шулейко. 

Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26.
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17 декабря с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Черненко Сергей Вячеславович по вопросам работы строительного комплекса и дорожного хозяйства района, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и связи.
Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.
 
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