Руководитель Брестской области проведёт «прямую телефонную линию»

17 декабря 2022 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского облисполкома Юрием Витольдовичем Шулейко.

Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26.

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17 декабря с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Черненко Сергей Вячеславович по вопросам работы строительного комплекса и дорожного хозяйства района, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и связи.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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