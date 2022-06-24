Руководитель Брестской области вручил награды победителям смотра-конкурса по охране труда. Среди лучших и два предприятия Лунинецкого района

В области ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий и организаций производственной и непроизводственной сфер деятельности. Эта традиция стимулирует работодателей обеспечивать здоровые и безопасные условия труда своим работникам и улучшать их. В этом году приняли участие 16 организаций непроизводственной сферы и 36 производственной сферы.

Комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда Брестского областного исполнительного комитета подвела итоги по определению победителей среди организаций области за 2021 год.

В ходе рассмотрения документов, представленных организациями – участниками смотра-конкурса, учитывалась проводимая работа по профилактике производственного травматизма, совершенствованию систем управления охраной труда, изучались состояние условий труда работающих, безопасность производственных процессов и оборудования, организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, обеспеченность их средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, а также анализировалась эффективность организации работы по охране труда и другие вопросы.

Рассмотрев предложения областной комиссии, Брестский областной исполнительный комитет принял решение признать победителями смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2021 году среди:

организаций непроизводственной сферы:

учреждение здравоохранения «Пинская центральная больница»,

г. Пинск – 1 место;

учреждение здравоохранения «Ивановская центральная районная больница», Ивановский район – 2 место;

государственное учреждение образования «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», Ивацевичский район – 3 место;

организаций производственной сферы с численностью работающих до 100 человек:

общество с ограниченной ответственностью «Белинвестторг-Сплав», Березовский район – 1 место;

филиал коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» Ивановское дорожное ремонтно-строительное управление №139, Ивановский район – 2 место;

филиал коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» Лунинецкое дорожное ремонтно-строительное управление №101, Лунинецкий район – 3 место;

организаций производственной сферы с численностью работающих от 101 до 500 человек:

коммунальное унитарное производственное предприятие «Барановичи коммунтеплосеть», г. Барановичи – 1 место;

открытое акционерное общество «Ополь-Агро», Ивановский район – 2 место;

открытое акционерное общество «Спецжелезобетон», Лунинецкий район – 3 место;

организаций производственной сферы с численностью работающих свыше 500 человек:

филиал «Пинские электрические сети» республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго», г. Пинск – 1 место;

открытое акционерное общество «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», Кобринский район – 2 место;

открытое акционерное общество «558 авиационный ремонтный завод», г. Барановичи – 3 место.

Принято решение всех победителей областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2021 году наградить дипломами и организациям, занявшим первые места в своих номинациях, вручить денежное вознаграждение.

Елена ФЕДЕНКО, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома

Фото Валерия КОРОЛЯ

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