Руководитель Брестской области встретился с журналистами. Говорили и о Лунинецком районе (видео)

Разговор в неформальной обстановке. Об открытии новых объектов в регионе, борьбе за жизни пациентов с коронавирусом, о развитии всей медицины, ремонте дорог и многом другом говорил сегодня с журналистами председатель облисполкома Юрий Шулейко. Глава области пригласил на встречу представителей региональных средств массовой информации, чтобы подвести своеобразные итоги года уходящего и наметить совместные варианты работы на год будущий, и конечно, поздравить журналистов с наступающим Новым годом.

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