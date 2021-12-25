Новости районаОбщество

Руководитель Брестской области встретился с журналистами. Говорили и о Лунинецком районе (видео)

Разговор в неформальной обстановке. Об открытии новых объектов в регионе, борьбе за жизни пациентов с коронавирусом, о развитии всей медицины, ремонте дорог и многом другом говорил сегодня с журналистами председатель облисполкома Юрий Шулейко. Глава области пригласил на встречу представителей региональных средств массовой информации, чтобы подвести своеобразные итоги года уходящего и наметить совместные варианты работы на год будущий, и конечно, поздравить журналистов с наступающим Новым годом.

Подробности в ближайшем номере “Лунінецкіх навін”

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Роль польского солдата Эмиля Чечко. Следующая жертва Запада?/ Политолог МИХЕЕВ о России, США и войне (видео)

Роль польского солдата Эмиля Чечко. Следующая жертва Запада?/ Политолог МИХЕЕВ о России, США и войне (видео)

Photo of Пропала 25-летняя жительница Микашевичей

Пропала 25-летняя жительница Микашевичей

Photo of Католики празднуют Рождество Христово

Католики празднуют Рождество Христово

Photo of График работы учреждений здравоохранения в период Рождественских и Новогодних праздников

График работы учреждений здравоохранения в период Рождественских и Новогодних праздников

Photo of Незаконная рубка. Нарушитель отделался предупреждением и возместил ущерб (Лунинецкий район)

Незаконная рубка. Нарушитель отделался предупреждением и возместил ущерб (Лунинецкий район)

Photo of В ближайшее время проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение

В ближайшее время проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть