Руководитель фермерского хозяйства в Брестской области выдавал зарплаты в конверте

Более 80 работников одного из крестьянских (фермерских) хозяйств Брестской области получали заработную плату в конверте. Данный факт выявили работники Пинского межрайотдела финансовых расследований. Об этом сообщили в Комитете госконтроля.

Как стало известно, руководитель хозяйства выплачивал наличкой зарплату людям, которых привлекал к выращиванию сельскохозяйственной продукции. Как результат, с этих сумм не взимался подоходный налог и не уплачивались обязательные страховые взносы.

В отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование

belta.by

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