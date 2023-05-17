Руководитель госконтроля Беларуси проведёт “прямую линию”

24 мая 2023 г. с 14.00 до 15.30 Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Герасимов Василий Николаевич проведет «прямую телефонную линию» с жителями Брестской области.

В ходе «прямой телефонной линии» Вы можете сообщить Председателю Комитета госконтроля о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Высказать предложения и задать вопросы вы можете по телефону – 8 0162 26 99 26 (Брестский облисполком).

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