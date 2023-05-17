Общество

Руководитель госконтроля Беларуси проведёт “прямую линию”

17.05.2023
63

24 мая 2023 г. с 14.00 до 15.30 Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Герасимов Василий Николаевич проведет «прямую телефонную линию» с жителями Брестской области.

В ходе «прямой телефонной линии» Вы можете сообщить Председателю Комитета госконтроля о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Высказать предложения и задать вопросы вы можете по телефону – 8 0162  26 99 26  (Брестский облисполком).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Назначен новый директор Лунинецкого “Водоканала”

Назначен новый директор Лунинецкого “Водоканала”

17.05.2023
Photo of 20 мая выйдет передача “Привет, Андрей” с участием Андрея Конопацкого из Лунинца

20 мая выйдет передача “Привет, Андрей” с участием Андрея Конопацкого из Лунинца

17.05.2023
Photo of Детский сад и школа: опытом поделились в Микашевичах

Детский сад и школа: опытом поделились в Микашевичах

17.05.2023
Photo of Футбол: кто сильнее – команда из Лунинца или Микашевич?

Футбол: кто сильнее – команда из Лунинца или Микашевич?

17.05.2023
Photo of Намеснік начальніка ўпраўлення Следчага камітэта Брэстчыны правядзе прыём грамадзян у Лунінцы

Намеснік начальніка ўпраўлення Следчага камітэта Брэстчыны правядзе прыём грамадзян у Лунінцы

17.05.2023
Photo of Как мошенники обманывают людей, рассказал опер

Как мошенники обманывают людей, рассказал опер

16.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть