Руководитель Комитета государственного контроля проведет прямую линию

1 февраля 2022 г. с 14.00 до 15.30 Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Герасимов Василий Николаевич проведет “прямую телефонную линию” с жителями региона.

В ходе “прямой телефонной линии” вы можете сообщить Председателю Комитета госконтроля о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, высказать предложения по работе должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.