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Руководитель Лунинецкого района провёл «прямую телефонную линию»

24.12.2022
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Руководитель Лунинецкого района Александр Савина провёл «прямую телефонную линию».

К председателю районного исполнительного комитета обращались как жители райцентра и Микашевич, так и сельских населенных пунктов.. Тематика была разнообразной. Звучали вопросы по безопасности дорожного движения и содержанию дорог, работе ЖКХ, Лунинецкого молочного завода и службы занятости, землеустройству, ремонту жилфонда, 

Все подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны», а так же — на нашем сайте  

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