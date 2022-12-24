Руководитель Лунинецкого района провёл «прямую телефонную линию»

Руководитель Лунинецкого района Александр Савина провёл «прямую телефонную линию».

К председателю районного исполнительного комитета обращались как жители райцентра и Микашевич, так и сельских населенных пунктов.. Тематика была разнообразной. Звучали вопросы по безопасности дорожного движения и содержанию дорог, работе ЖКХ, Лунинецкого молочного завода и службы занятости, землеустройству, ремонту жилфонда,

Все подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны», а так же — на нашем сайте

Подписывайтесь на наш канал в Telegram