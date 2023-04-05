Руководитель Лунинецкого района провёл встречи со священнослужителями

В преддверии большого и светлого праздника — Воскресения Христова — в малом зале Лунинецкого райисполкома состоялись встречи руководителя района Александра Савины с представителями религиозных общин.

О взаимодействии органов местной власти со священнослужителями православной, католической и протестантской церквей вел разговор руководитель района Александр Савина.

Диалог получился обстоятельным и конструктивным. Поднимались вопросы благоустройства, землепользования, наведения порядка, более тесного сотрудничества в плане воспитания детей, реабилитации алкозависимых граждан, поддержки неблагополучных семей.

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