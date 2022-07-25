Руководитель Лунинецкого района встретился с коллективом ОАО «Полесьеэлектромаш»

В рамках единого дня информирования руководитель Лунинецкого района Александр Савина встретился в трудовым коллективом ОАО «Полесьеэлектромаш».

На встрече разговор шёл о социально-экономическом развитии Брестской области и Лунинецкого района. Также работники предприятия смогли задать Александру Ивановичу волнующие их вопросы. В большинстве своём они касались дорог и благоустройства города.

Кроме этого руководитель района побывал непосредственно на производстве.

О вопросах, поднятых во время встречи, и путях их решения — читайте в ближайших номерах «Лунінецкіх навін»