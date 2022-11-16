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Руководитель Лунинецкого района встретился с работниками предприятия электрических сетей

16.11.2022
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16 ноября председатель районного исполнительного комитета Александр Савина в рамках единого Дня информирования встретился с работниками Лунинецкого района электрических сетей.

Разговор велся о работе жилищно-коммунального хозяйства и перспективах его развития в Лунинецком районе. так же работники организации воспользовались возможностью задать волнующие их вопросы. которые касались ЖКХ, безопасности дорожного движения, благоустройства райцентра и организации переработки сельскохозяйственной продукции.

Подробности в ближайших номерах районной газеты «Лунінецкія навіны»: о ЖКХ, проблемных вопросах и их решении. а так же темы поднятые на встрече работниками организации   

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