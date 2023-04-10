Руководитель Лунинецкого района встретился с участниками и победителями республиканской олимпиады

Руководитель района Александр Савина встретился участниками и победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Школьники и гимназисты рассказали о себе, своих увлечениях и планах на будущее. Они также смогли задать волнующие их вопросы и получить компетентные ответы. В память о встрече всем участникам вручили приятные подарки.

О том, что интересует молодых людей, читайте в ближайшем номере «Лунінецкіх навін».

На фото: участники и победители заключительного этапа республиканской олимпиады по предметам вместе с начальником отдела по образованию райисполкома Николаем Городковцом и руководителем Лунинецкого района Александром Савиной

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