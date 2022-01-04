Руководитель района Александр Пачко провел встречу с работниками Лунинецкого молочного завода

Встреча руководителя Лунинецкого района Александра Пачко с работниками Лунинецкого молочного завода состоялось сегодня, 4 января.

Александр Николаевич акцентировал внимание участников встречи на изменениях и дополнениях Конституции Республики Беларусь, которые вынесены на всенародное обсуждение. Свои предложения могли высказать и работники молочного завода.

Проведению референдума по изменениям и дополнениям Конституции Республики Беларусь, предшествует всенародное обсуждение и очень важно , чтобы каждый гражданин нашей страны мог не только ознакомится с планируемыми изменениями и дополнениями, которые уже внесены в проект новой Конституции, но и высказать свои пожелания. Все они сейчас аккумулируются в Национальном центре правовой информации. После всенародного обсуждения проект Конституции будет доработан и окончательный вариант представят на референдум

Кроме обсуждения грядущего референдума люди задавали руководителю района и другие волнующие вопросы. В частности, о проблемных нюансах при работе с обращениями граждан – так называемых профессиональных жалобщиках и анонимках, в которых иной раз содержится, по существу, клевета. Это один из способов навредить человеку и было бы хорошо. чтобы при обращении в государственные органы при информации не соответствующей действительности, люди, её предоставившие, несли бы ответственность. То есть. по существу было высказано предложение об усовершенствовании законодательства по работе с обращениями граждан.

Люди интересовались также ремонтами дорог и вопросами уличного освещения, а именно освещения пешеходных переходов в городе.