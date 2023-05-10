Руководителя ООО будут судить за уклонение от уплаты налогов

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью и его четырех пособников об уклонении от уплаты налогов в крупном размере и налоговом мошенничестве.

Согласно материалам дела обвиняемый, руководитель коммерческой организации, приобретал товар за наличный расчет без оформления товаросопроводительных документов.

С целью уклонения от уплаты налога на прибыль и введения в легальный оборот приобретенного товара он договорился с другими обвиняемыми о представлении ему реквизитов лжепредпринимательских структур и подложных первичных учетных документов для приобщения к бухгалтерскому учету возглавляемого им предприятия.

Впоследствии обвиняемый обеспечил через работников бухгалтерии перечисление средств на расчетные счета названных структур за якобы поставленные товарно-материальные ценности, которые затем обналичил.

Отражение в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия данных финансово-хозяйственных операций, а также внесение в представленные в налоговые органы декларации (расчеты) заведомо ложных сведений об объектах налогообложения и размере подлежащих уплате налогов повлекло причинение ущерба в виде неуплаченного налога на прибыль в сумме свыше 244 тыс. рублей.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а его пособников – по ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Кроме того, по результатам внеплановой проверки организации контролирующий орган выявил факты необоснованного возврата обвиняемым сумм налогов.

В частности, на основании подачи в территориальную инспекцию по налогам и сборам документов, в которых содержались недостоверные сведения, руководитель ООО осуществил необоснованный возврат НДС на 213,5 тыс. рублей.

Действия обвиняемого в названной части квалифицированы по ч.2 ст.243-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Изучение материалов дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация противоправных действий является верной и обоснована собранными доказательствами. В ходе предварительного следствия обеспечено полное возмещение причиненного государству ущерба в сумме 457,7 тыс. рублей.

Ранее примененную в отношении двоих обвиняемых меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу.

По материалам управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры

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