РУПП «Гранит» подтвердило звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь (Лунинецкий район)

Сегодня в Минске во Дворце культуры состоялась церемония награждения, на которой 29 организаций получили награды за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, и за внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента.

РУПП «Граанит» – одно из четырнадцати организаций, которые подтвердили звание лауреата повторно.

Звание лауреата премии обеспечивает организации репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, способствует расширению рынков ее сбыта, открывает новые деловые возможности. Лауреаты премии в течение 3 лет могут использовать изображение ее эмблемы в маркировке товаров, документации, в рекламных материалах. Сведения о предприятиях-победителях размещаются на сайтах Госстандарта и «Качество.бел», включаются в ежегодный каталог, который направляется в представительства Беларуси за рубежом.

Сегодня также вручены нагрудные знаки «Лидер качества», награждены победители конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества».

По информации belta.by и РУПП «Гранит»