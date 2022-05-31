РУПП «Гранит» и РФСК «Здоровье» стали победителями международного туристического фестиваля-конкурса (Лунинецкий район)

31 мая и 1 июня проходит республиканский семинар по Брестской области с презентацией туристического маршрута «К берегам Припяти и Горыни» и анализом результатов пилотного проекта «Туристический регион Припятское Полесье». Маршрут семинара пролегает в том числе и через Лунинецкий район. Сегодня его участники посетили РУПП «Гранит», а деятельности которого в туристической сфере мы неоднократно писали

Кстати, РУПП «Гранит» и РФСК «Здоровье» стали победителями 5 международного фестиваля-конкурса фото, видео и анимации «Диво Евразии» в номинации «Промышленный туризм»

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж