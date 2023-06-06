Рыбалка под проводами ЛЭП – смертельная опасность!

Рыбная ловля является одним из любимых видов отдыха и увлечения взрослых и детей. Общение с друзьями, свежий воздух, радость от удачного клева – что может быть лучше этого. В свободную минуту люди спешат к водоемам в надежде на большой улов, порой совершенно забывая об элементарных правилах безопасности. Вблизи водоемов нередко проходят воздушные линии электропередач. Рыбалка в таких местах может представлять реальную опасность для жизни и здоровья.

Не уделяя должного внимания выбору места для ловли рыбы, рыбаки часто выбирают место под проводами в охранных зонах воздушных линий электропередач. Как правило, такие места оборудованы предупреждающими плакатами об опасности ведения рыбной ловли. Однако, считая, что с ними ничего страшного не произойдет, рыбаки находят много оправданий для ловли рыбы под действующими воздушными линиями электропередачи: в этих местах рыба лучше клюет, да и вообще у меня на ногах резиновые сапоги, а в руках – удочка из диэлектрического материала. Однако не все видимо знают, что очень распространенные в настоящее время удилища из углепластика, который имеет массу преимуществ перед другими материалами и позволяет создать легкую, упругую и прочную рыболовную удочку, являются отличным проводником электричества. Об этой опасности предупреждают производители удилищ, размещая на них знак молнии, либо графическое изображение перечеркнутой электрической опоры воздушной линии электропередач с надписью: «Ловить под ВЛ ЗАПРЕЩЕНО!». Но много ли людей обращает на эти знаки внимание?

Действительно, в распоряжении рыбаков сейчас бесчисленное количество снастей, в том числе удилищ различной длины из различных материалов. Длина их увеличивается с каждым годом и составляет от 4 до 14 (!) метров. Если такую удочку поднять вверх под воздушной линией электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение. Чаще всего попадают под напряжение при забросе удочки или при проходе под проводами с разложенной удочкой. Вероятность поражения электрическим током в охранных зонах воздушных линий электропередач усугубляется тем, что не требуется даже прямого контакта с проводами, – риск поражения возникает даже при приближении к ним на недопустимое расстояние, что может вызвать электрический разряд между удочкой и проводами. При прикосновении леской или удочкой к проводам линий электропередач, электрическим током может быть поражен не только сам прикоснувшийся, но и те, кто находится рядом с ним. А влажность и близость воды могут усилить воздействие электрического тока на человека.

Ежегодно в Беларуси несколько человек становятся жертвами «опасной рыбалки», столько же получают электротравмы, в основном ожоги различной степени тяжести. Печальная статистика подтверждает: рыбалка в охранной зоне воздушных линий электропередач – это смертельная опасность!

Уважаемые любители рыбной ловли! Для предотвращения случаев поражения электрическим током при рыбной ловле достаточно соблюдать несколько простых правил:

ЗНАЙТЕ и СОБЛЮДАЙТЕ правила электробезопасности;

НЕ НАРУШАЙТЕ Правила охраны электрических сетей;

при выборе места для ловли рыбы с берега ОБРАЩАЙТЕ внимание на наличие знаков о запрете рыбной ловли в охранной зоне воздушных линий: «ЛОВИТЬ РЫБУ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ОХРАННАЯ ЗОНА». Эти знаки устанавливаются в местах пересечения или сближения воздушных линий электропередачи с поверхностными водными объектами;

при передвижении под воздушными линиями электропередачи СКЛАДЫВАЙТЕ удилища, чтобы избежать возможного приближения или прикосновения к проводам воздушных линий электропередачи;

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи и другим токоведущим частям электроустановок. ПОМНИТЕ, что поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям;

ОЗНАКОМЬТЕ с правилами электробезопасности ДЕТЕЙ и ТРЕБУЙТЕ от них неукоснительного их соблюдения, обязательно РАЗЪЯСНИТЕ детям правила поведения вблизи воздушных линий электропередачи.

Помните, что даже самый завидный рыбацкий трофей не стоит человеческой жизни. Берегите себя, своих родных и близких! Безопасного вам лова!

О всех замеченных неисправностях или нарушении правил другими лицами следует НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ дежурному диспетчеру Лунинецкого района электросетей по телефону: 2-73-29 или 144.

Лунинецкий район электрических сетей