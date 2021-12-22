Общество
“Рынок труда, основа Лунинецкого РЭС и как COVID-19 изменил жизнь” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 22 декабря
Основные темы номера:
Вакансии: дисбаланс спроса и предложения
Изменения в Конституции, референдум и новые реалии жизни – откровенный разговор на ОАО “Спецжелезобетон”
Основа Лунинецкого РЭС или чем могут удивить наши энергетики
Старонкі ваеннага ліхалецця: успаміны сведкаў
“Я буду жить” – история больного COVID-19 и исцеления его души и тела
“Летапіс педагогаў” – СШ №3 г. Лунінец споўнілася 55 гадоў
Завяшчанне: пра ўсё, што важна ведаць, расказвае спецыяліст
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