“Рынок труда, основа Лунинецкого РЭС и как COVID-19 изменил жизнь” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 22 декабря

Основные темы номера:

Вакансии: дисбаланс спроса и предложения

Изменения в Конституции, референдум и новые реалии жизни – откровенный разговор на ОАО “Спецжелезобетон”

Основа Лунинецкого РЭС или чем могут удивить наши энергетики

Старонкі ваеннага ліхалецця: успаміны сведкаў

“Я буду жить” – история больного COVID-19 и исцеления его души и тела

“Летапіс педагогаў” – СШ №3 г. Лунінец споўнілася 55 гадоў

Завяшчанне: пра ўсё, што важна ведаць, расказвае спецыяліст

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