Rzeczpospolita: Варшава и Краков больше не могут принимать украинских беженцев

Администрации польских городов Варшавы и Кракова заявили, что больше не могут принимать беженцев из Украины, возможности городов исчерпаны. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

В течение двух последних недель в Краков приехало от 80 до 100 тыс. украинцев. Людей размещали в залах ожидания на вокзалах, кого-то селили в отели. Многие нашли приют у своих родных и друзей — в Кракове легально работает около 60 тыс. украинцев.

«Мы не в состоянии принять больше людей в городе. Речь идет о предоставлении работы, мест в школах и детских садах», — говорит Моника Хылашек, пресс-секретарь мэра Кракова.

По ее словам, город уже потратил 14 млн злотых (около $3,2 млн) на помощь беженцам из резерва на случай чрезвычайных ситуаций. При этом годовой бюджет этого резерва составляет 19 млн злотых ($4,3 млн).

Аналогичная ситуация и в столице Польши. Варшава приняла уже около 200 тыс. беженцев — это 10% всех жителей. Городские власти говорят, что больше людей принять невозможно. Беженцам предлагают переехать в другие города Польши, но они отказываются.

«Проблема в том, что они хотят остаться либо близко к границе, либо в крупных городах, о которых они слышали, в основном в Варшаве и Кракове. Мы не хотим заставлять», — рассказал представитель администрации Варшавы.

Правительство надеется, что беженцы сами попросят переселения, когда жизнь в залах ожидания станет невыносимой. «Может быть, тогда они придут к выводу, что нужно воспользоваться предложением и переехать в другое место», — добавил собеседник.

Сейчас украинское посольство, а также польские организации, осуществляющие помощь украинцам, пытаются убедить беженцев уехать из крупных городов. Тем не менее поезда, предназначенные для перевозки украинцев из Кракова или Варшавы в Щецин и Гданьск, где готовы разместить беженцев, ходят практически пустыми.

БЕЛТА