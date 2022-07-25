С 1 августа 2022 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком

С 1 августа 2022 г. по 31 января 2023 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят:

на первого ребенка – 556,05 рубля

ребенка – рубля на второго и последующих детей – 635,48 рубля

детей – рубля на ребенка-инвалида – 714,92 рубля

Темп роста размеров пособия с августа 2022 г. составит:

103,1 % — по сравнению с июлем 2022 г.

— по сравнению с июлем 2022 г. 112,2 % — по сравнению с августом 2021 г.

Справочно. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка – 35 % среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал

на второго и последующих детей – 40 % среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45 % среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачиваются на 238,6 тыс. детей.

В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2022 году составят 1,7 млрд. рублей, из них порядка 100 млн. рублей в связи с их повышением с 1 августа (на 3,1%).

По информации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь