С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Как рассказали в Минтруда, соответствующее решение принято согласно указу Президента от 10 ноября 2022 года №397 «О повышении пенсий». «Согласно перерасчету размер трудовой пенсии увеличится на 5%. И это третье повышение трудовых пенсий в 2022 году. Ранее эти выплаты повышались в марте — на 7% и в августе — на 10%. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 года составит Br670», — рассказали в Минтруда.

Там также обратили внимание на то, что размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальный. Он будет зависеть от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что в декабре расходы на выплату пенсий составят Br1,5 млрд, из них Br68 млн будет затрачено на их повышение согласно указу № 397. В целом расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более Br16 млрд.

belta.by

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