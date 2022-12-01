Общество

С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий

01.12.2022
46

С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Как рассказали в Минтруда, соответствующее решение принято согласно указу Президента от 10 ноября 2022 года №397 «О повышении пенсий». «Согласно перерасчету размер трудовой пенсии увеличится на 5%. И это третье повышение трудовых пенсий в 2022 году. Ранее эти выплаты повышались в марте — на 7% и в августе — на 10%. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 года составит Br670», — рассказали в Минтруда.

Там также обратили внимание на то, что размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальный. Он будет зависеть от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что в декабре расходы на выплату пенсий составят Br1,5 млрд, из них Br68 млн будет затрачено на их повышение согласно указу № 397. В целом расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более Br16 млрд.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Фотофакт: лунинчане зажгли в санатории «Ясельда»

Фотофакт: лунинчане зажгли в санатории «Ясельда»

01.12.2022
Photo of Мертвые души от беглых? Большой секрет Штаба (видео)

Мертвые души от беглых? Большой секрет Штаба (видео)

01.12.2022
Photo of У полешука изъяли тонну зерна, комбикорм, самогонный аппарат и брагу

У полешука изъяли тонну зерна, комбикорм, самогонный аппарат и брагу

01.12.2022
Photo of НАТО РУКАМИ УКРАИНЫ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ (видео)

НАТО РУКАМИ УКРАИНЫ ВЕДЁТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ (видео)

30.11.2022
Photo of В Брестской области мужчина осуждён на 3 года лишения свободы за разжигание вражды и розни

В Брестской области мужчина осуждён на 3 года лишения свободы за разжигание вражды и розни

30.11.2022
Photo of В Лунинецком районе продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

В Лунинецком районе продолжаются мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

30.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть