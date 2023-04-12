С 1 мая пенсионерам предоставят скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса

Ежегодно в период сезонных сельхозработ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено указом «О государственной поддержке пенсионеров», сообщили в пресс-центре БЖД.

Для покупки билета со скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Также его необходимо иметь при себе во время поездки.

Льгота не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, на сайте pass.rw.by, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также через терминалы самообслуживания.

belta.by

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