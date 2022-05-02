С 1 мая повысился бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси увеличился на 4,9%. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 апреля 2022 года №25, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

На период с 1 мая по 31 июля 2022 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Бюджет составил Br311,15 в среднем на душу населения, что на 4,9% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, пересмотренный бюджет отразится в первую очередь на размере выплат и доплат семьям с детьми и пожилым гражданам. С 1 мая единовременное пособие в связи с рождением ребенка будет составлять Br3111,5 при рождении первого ребенка и Br4356,1 при рождении второго и последующих детей.

Увеличиваются также размеры иных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых от бюджета. «Стоит отметить, что изменение БПМ влияет и на общий размер выплат в период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет. Если в этот период в семье воспитываются дети от 3 до 18 лет, то семье выплачивается еще одно дополнительное пособие в размере 50% БПМ. В результате ежемесячно суммарно семья будет получать Br772», — рассказали в Минтруда. Расходы на финансирование пособий на детей, исчисляемых от бюджета прожиточного минимума, в мае составят около Br39 млн.

С 1 мая увеличатся также «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются более 1,5 млн человек от 75 лет и старше. Размер этих выплат составит для лиц в возрасте 75-79 лет — Br58,34, от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br116,69. Расходы на их финансирование в мае составят около Br47 млн.