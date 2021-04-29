С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, воспитывающим детей

В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая в Беларуси пересматриваются размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 мая установлен в размере Br273,27, что на 4% выше по сравнению с нормативом, который действовал ранее. Соответственно, увеличиваются также размеры детских пособий.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности будет выплачиваться единовременно в размере Br273,27. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит Br2732,70, а при рождении второго и последующих детей – Br3825,78. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере Br136,64.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида – Br191,29, не имеющих инвалидности – Br136,64. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br273,27 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br327,92 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере Br191,29.