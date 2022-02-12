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С 16 февраля 2022 года в Беларуси вступают в силу новые Правила пользования газом в быту

12.02.2022
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С 16 февраля 2022 года  вступают в силу новые Правила пользования газом в быту, в которых определяются обязанности потребителей газа, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и газоснабжающих организаций. Также документом устанавливается порядок расчетов за использованный газ и выполненные работы.

Новой редакцией Правил предусмотрено, что пользование газом осуществляется на основании:

  1. Договора газоснабжения;
  2. Договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, вводных и внутренних газопроводов.

На каждый газифицированный объект составляется технический паспорт. За сохранность договоров и технических паспортов ответственность несет Потребитель газа.

Потребители обязаны обеспечивать своевременное проведение технического обслуживания и поддержание в исправном состоянии газоиспользующего оборудования и газопроводов, а также сохранность пломб, установленных на приборах индивидуального учета расхода газа, отключающих устройствах и баллонах со сжиженным углеводородным газом.

Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, предназначенное для отопления, должны быть оснащены системой контроля загазованности.

Большое внимание уделяется проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов. Так, при первичном пуске газа в газоиспользующее оборудование требуется акт, составленный специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Обучение граждан выполнению работ по проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов производится на договорной основе учреждениями образования, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. Заполнить заявление на обучение можно в РГС (г. Лунинец, ул. Промышленная, 10).

По истечении срока службы газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования, его владельцам необходимо обратиться в газоснабжающую или обслуживающую организацию для выполнения работ по замене либо определению его технического состояния (диагностика оборудования), по результатам которого выдается заключение о возможности или невозможности дальнейшей экс-плуатации.

Более детально с Правилами можно ознакомиться на сайте УП «Брест-облгаз».

Соблюдайте Правила пользования газом в быту. Берегите себя и своих близких!

Александр МЕХИН, начальник ПТС Лунинецкого района газоснабжения.

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