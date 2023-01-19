С 20 по 22 января сельские дороги Лунинецкого района будут под усиленным контролем ГАИ

Как рассказал старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Андрей Конопацкий, отработка дорог проводится с целью повышения эффективности надзора за дорожным движением, стабилизации дорожно-транспортной обстановки и профилактики травматизма.

– Только за прошлый год нами было задержано 110 нетрезвых водителей, 444 «бесправника», составлено 1208 протоколов на пешеходов и велосипедистов – нарушителей ПДД. В связи с этим, сотрудники ГАИ во время мероприятия проконтролируют соблюдение всеми участниками дорожного движения требований ПДД. Особое внимание будет обращено на нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, на непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, управление автомобилями водителями в состоянии опьянения и не имеющими права управления, а также несоблюдение скоростных режимов.

ГАИ призывает водителей и иных участников дорожного движения к дисциплинированности и ответственности.

Для того, чтобы сделать дороги более безопасными, чтобы на них не было места алкоголю, важно желание и стремление всех наших граждан. Не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится нетрезвый водитель, либо вы стали свидетелями нахождения нетрезвых граждан на проезжей части, набирайте 102. И, возможно, вы спасете чью-то жизнь.