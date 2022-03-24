Общество

С 2022 года налоговые агенты обязаны предоставлять налоговые декларации по подоходному налогу

24.03.2022
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Инспекция МНС по Лунинецкому району информирует, что с 1 января 2022 года Налоговый Кодекс Республики Беларусь дополнен статьей 216-1, в соответствии с которой организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь, выплачивающие доходы физическим лицам, обязаны представлять в налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц (далее налоговая декларация) за истекший календарный квартал с отражением в ней сумм подоходного налога, подлежащих перечислению   в бюджет в течение первого, второго и третьего месяца отчетного квартала.

Срок представления налоговой декларации – не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом. Форма налоговой декларации (расчета) утверждена постановлением МНС от 31.01.2022 №3 (приложение 6-1).

С введением формы налоговой декларации по подоходному налогу для налоговых агентов исключена обязанность отражения аналогичных сведений в налоговых декларациях по налогу на прибыль, налогу при УСН, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, по единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции.

 

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